Malore nei pressi della Culmine di San Pietro, in azione l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 9 di oggi, venerdì

Un uomo di 53 anni soccorso in gravi condizioni

CASSINA VALSASSINA – Intervento dell’elisoccorso pochi minuti prima delle 9 di oggi, venerdì 1° maggio, per un malore nei pressi della Culmine di San Pietro, nel territorio comunale di Cassina Valsassina, lungo la Strada Provinciale 63.

Un uomo di 53 anni è stato soccorso in gravi condizioni (codice rosso) dopo essere stato colto da malore nel bosco poco sotto la strada. Oltre all’elicottero di Areu partito da Como, sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino, un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio e i Vigili del Fuoco.