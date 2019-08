Maltempo, 67 interventi dei Vigili del Fuoco nel Lecchese in 24 ore

Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco dovuti al maltempo delle ultime ore

A Casargo il grosso delle operazioni. Ma le chiamate sono arrivate da tutto il Lecchese, alle prese con i danni dovuti dalle piogge torrenziali

LECCO – 67 interventi in 24 ore da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco a causa dei violenti nubifragi che si sono abbattuti, tra martedì sera e mercoledì 7 agosto, su tutto il Lecchese. Come noto, i maggior disagi si sono registrati a Casargo, dove le piogge torrenziali cadute nella serata di martedì 6 agosto hanno causato diversi smottamenti e frane che hanno reso necessaria l’evacuazione delle abitazioni di diversi residenti. Oltre 140 le persone attualmente sfollate e alloggiate temporaneamente al Cfpa di Casargo.

La forte pioggia, inoltre, ha causato allagamenti, e in alcuni casi si è reso necessario intervenire per soccorrere persone ritrovatesi in situazioni critiche a causa del maltempo. Sul posto hanno lavorato incessantemente squadre del Comando di Lecco, del distaccamento di Bellano e di Valmadrera. 36 in totale gli interventi effettuati solo a Casargo, dove i Vigili del fuoco hanno iniziato, dove le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, le operazioni di recupero beni (in totale 26) dalle abitazioni dei residenti di Casargo tuttora sfollati. Dal comando del Bione è stato inviato sul posto il furgone Ucl (Unità di Comando Locale) che è servito come punto di riferimento per la gestione delle operazioni di soccorso e per il coordinamento degli altri enti presenti in posto.

Il maltempo ha colpito ieri, mercoledì, diverse zone dalla provincia, in particolare sul lungo lago e anche nel territorio di Calolziocorte e del meratese. Otto gli interventi effettuati nella zona di Bellano, nove nella zona del capoluogo, cinque quelli effettuati nel territorio di Calolziocorte e sette quelli effettuati nel meratese.

I danni di acqua sono stati complessivamente diciannove, gli alberi pericolanti sette. Quattro i soccorsi alle persone, così come gli interventi per dissesto statico / frane e i prosciugamenti.