Maltempo, danni in alta Valsassina, Casargo sommersa dal fango

L’alta Valsassina flagellata dal maltempo di questa notte

A Casargo una colata di fango e detriti ha invaso il torrente val di Corda e la frazione di Codesino

‘CASARGO – Una nottata da dimenticare quella appena trascorsa, per via del maltempo, non solo in alto lago (vedi articolo) ma anche in alta Valsassina.

Ad ‘avere la peggio’ è stato il comune di Casargo dove un’impressionante colata di fango ha causato l’esondazione del torrente val da Corda che ha a sua volta sommerso la frazione di Codesino, allagando diverse case. La violenza del fango ha spostato anche alcune auto in sosta.

Sul posto, per tutta la notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco: al loro fianco anche il sindaco Antonio Pasquini e diversi cittadini che si sono dati da fare durante le operazioni. A loro è andato il grazie del sindaco: “La Val da Corda sommersa dal fango, unica consolazione – ha commentato il sindaco ‘in diretta’ sulla sua pagina facebook – la straordinaria mobilitazione di tutti i cittadini di Casargo scesi in strada ‘ciabatte’ in mano per cercare di limitare i danni e liberare le valli ed i garage delle abitazioni sommersi dal fango.

Speriamo che passi presto questa situazione”.

Pioggia, vento forte e una violenta grandinata hanno interessato Prato San Pietro (Cortenova), Margno e Crandola. Uno smottamento si è verificato anche lungo la strada che porta a Giumello, appena dopo l’abitato di Narro.

Sul lago, rimangono chiuse al traffico la Sp72 tra Bellano e Dervio a causa di diverse frane, così come la Sp66 per Vendrogno e la Sp62 Bellano-Taceno: per raggiungere la Valsassina da Bellano occorre dunque passare da Parlasco.