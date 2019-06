Maltempo. Regione Lombardia: pronta ad intervenire a Premana

Il sindaco Elide Codega: “Incontro in Prefettura proficuo. Aspettiamo di sapere i tempi di intervento”

Comune di Premana subito al lavoro per ripristinare la transitabilità delle agrosilvopastorali nei punti in cui le sedi stradali sono collassate

PREMANA – Incontro in Prefettura nel pomeriggio di ieri, martedì, per fare un nuovo punto della situazione delle zone colpite dal maltempo, con l’attenzione focalizzata su Premana anche a seguito delle ferme dichiarazioni del sindaco Elide Codega, che lunedì aveva dichiarato: “Alla prossima ondata di maltempo sarò costretta a evacuare la zona industriale di Premana”.

Dall’incontro sono giunti segnali positivi. Regione Lombardia sarebbe pronta ad intervenire per svuotare l’alveo del torrente Varrone e mettere in sicurezza la strada di accesso alla zona industriale di Giabbio, mentre il Governo avrebbe accolto la richiesta di Stato d’emergenza.

“L’incontro è stato proficuo anche se restano ancora alcuni aspetti da chiarire, come per esempio i tempi di intervento – dichiara il sindaco di Premana Elide Codega – La Regione si è detta pronta ad intervenire a breve termine, in virtù della Somma Urgenza, provvedendo allo svuotamento dell’alveo del torrente Varrone e mettendo in sicurezza la strada di accesso della zona industriale”.

La seconda notizia positiva arriva dal Governo. “La richiesta di stato di Stato d’Emergenza formulata dal presidente della Regione Attilio Fontana è stata accolta. Questo è quanto ci è stato riferito. Ciò significa che potremo beneficiare di finanziamenti importanti per svolgere tutte le opere necessarie di messa in sicurezza della zona. Spetterà invece al Comune di Premana preparare tutti i progetti di intervento”.

Sul fronte strade agrosilvopastorali, il sindaco è pronto ad intervenire subito per la sistemazione dei punti in cui la sede stradale è ceduta ripristinando la transitabilità. “Sono opere che non posso attendere. Ci sono attività agricole per le quali l’accesso agli alpeggi è fondamentale, non possiamo aspettare la fine dell’estate. Attraverso una variazione di bilancio anticiperemo i finanziamenti in attesa di riceverli dalla Somma Urgenza. Non possiamo aspettare l’aiuto altrui – conclude Elide Codega – Fin dove potremo arrivare con le nostre forze agiremo immediatamente”.

Intanto venerdì a Premana ci sarà un sopralluogo da parte dei funzionari e dei tecnici di Regione Lombardia e del Governo per quantificare i danni.