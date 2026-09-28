Margno, anziano si perde durante una passeggiata: ritrovato sano e salvo in tarda serata

Allarme scattato dopo il mancato rientro dell’uomo. Impegnati nelle ricerche Soccorso Alpino della Valsassina e Valvarrone e Vigili del Fuoco

L’uomo potrebbe aver perso l’orientamento o imboccato un sentiero sbagliato, scendendo verso il territorio di Taceno

TACENO – Si è conclusa con un lieto fine la ricerca di un uomo di 81 anni, residente a Margno, che nel pomeriggio era uscito di casa per una passeggiata nella zona di Narro senza fare rientro.

Con il passare delle ore, dopo l’allarme lanciato per il mancato rientro, sono scattate le ricerche. Impegnati nelle operazioni i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone, insieme ai Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato infine individuato in zona Taceno, dopo essere probabilmente sceso lungo un percorso diverso da quello previsto. Non è ancora chiaro se abbia perso l’orientamento oppure se abbia imboccato un sentiero sbagliato, ritrovandosi così a scendere verso il territorio comunale di Taceno.

Al momento del ritrovamento era affaticato e presentava alcune escoriazioni, ma era sano e salvo. Una volta recuperato, è stato affidato al personale medico-sanitario, intervenuto per gli accertamenti e per valutare eventuali cure.

Dopo ore di apprensione e una serata di ricerche, dunque, il lieto fine: l’81enne è stato ritrovato e riportato in sicurezza.