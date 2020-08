Margno, infortunio in azienda: grave un operaio

Lavoratore di 47 anni trasportato al Niguarda in codice rosso con l’elisoccorso

L’incidente in un’azienda di Margno, in Valsassina

MARGNO – Ha subito gravi traumi da schiacciamento, il lavoratore soccorso questa mattina in un’azienda di Margno dopo un incidente con un macchinario.

E’ successo intorno alle 10.30 di martedì in un’attività in via Bagnala, nel piccolo paese valsassinese. I sanitari hanno mobilitato anche l’elicottero del 118 nelle operazioni di soccorso, oltre che un’automedica e la Croce Rossa di Premana.

Il lavoratore, 47 anni, avrebbe riportato traumi al bacino, alla testa e ad una gamba. In elicottero, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano