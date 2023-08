Margno. Malore ai Piani delle Betulle, interviene l’elisoccorso

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì

La persona di 84 anni è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como

MARGNO – Intervento dell’elisoccorso di Como nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto, per una persona di 84 anni che ha accusato un malore ai Piani delle Betulle, nel comune di Margno. Allertati anche i tecnici del Soccorso alpino e la Croce Rossa Premana. La persona è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como.