Margno piange Achille “Chile” Gobbi, forte calciatore valsassinese

I funerali oggi, sabato, nella chiesa di Margno

Riccardo Benedetti: “Ho avuto la fortuna di scendere in campo con tanti fenomeni, lui era il ‘mio’ Maradona”

MARGNO – Margno in lutto per la morte di Achille “Chile” Gobbi, 67 anni, persona molto conosciuta in paese e da molti ancora ricordato per essere stato un forte calciatore valsassinese.

L’amico Riccardo Benedetti (che insieme a Paolo Cagnotto ha scritto il libro ‘Valsassina Folball Club’ nel quale viene ricordato anche Achille Gobbi), racconta: “Nella mia breve carriera di calciatore, conclusasi anzitempo per la poca voglia di farsi prendere a calci tutte le domeniche da terzini e stopper della Brianza, ho avuto la fortuna di scendere in campo con tanti fenomeni e, vista l’età, di vederne altrettanti, uno di questi era lui, ‘Chile’ Gobbi, era il mio Maradona”.

Era un regista d’altri tempi, grande visione di gioco e soprattutto ‘piedi buoni’: “Il ‘Chile’ giocava a pallone nel modo più semplice che si possa immaginare: prendeva la palla, scartava l’avversario, prendeva la mira, tirava e faceva gol. Facile, no? – prosegue Benedetti – Ci fosse stata all’epoca una squadra a undici in Valle, che so, un Cortenova tanto per fare un esempio, lui ne sarebbe stato il capitano e il trascinatore, nonchè incubo ricorrente di tutti gli avversari. E certamente un esempio per i suoi compagni. Come Maradona distribuiva calcio e spettacolo, e mi piace pensare che da ieri stia facendo la stessa cosa sui campi del paradiso”.

Achille Gobbi se n’è andato ieri, venerdì, così, all’improvviso, lasciando stupefatti e sgomenti tutti quelli che lo conoscevano. Lascia la moglie e il figlio Michele anche lui calciatore in forza al Cortenova. I funerali si svolgeranno oggi, sabato, alle ore 15, nella chiesa di Margno.