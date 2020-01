Montagna. Escursionista precipita dal Sentiero degli Stradini. E’ grave

Incidente in montagna, lungo il Sentiero degli Stradini

Un ferito grave, elisoccorso al lavoro

MOGGIO – Ancora un grave incidente in montagna, questa volta è successo nel territorio comunale di Moggio lungo il Sentiero degli Stradini, un percorso impegnativo, con diversi tratti esposti e attrezzati con catene, che collega i Piani di Artavaggio con i Piani di Bobbio.

Intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 11 gennaio, è scattato l’allarme per un escursionista precipitato per un centinaio di metri. L’elisoccorso di Como e gli uomini del Soccorso Alpino si sono mobilitati e per raggiungere il ferito. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi. L’uomo, che si trova in coma all’ospedale di Lecco, nella caduta si è procurato un politrauma importante.

Solo ieri, venerdì, un uomo di 48 anni era stato ritrovato morto sul Resegone dopo essere scivolato per diversi metri sul versante di Morterone. Lunedì scorso, invece, a perdere la vita era stato un giovane bergamasco precipitato al Pizzo della Pieve in Grignone.