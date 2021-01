Mancato rientro dalla montagna, per fortuna era solo un falso allarme

Soccorsi allertati intorno alle 18 di oggi, domenica

Proprio mentre si stavano organizzando le ricerche la persona è rientrata a casa

MARGNO – L’allarme era scattato intorno alle 18 di oggi, domenica 3 gennaio, per il mancato rientro di una persona da una escursione in montagna. Con il calar del buio e non riuscendo a mettersi in contatto, i famigliari della persona hanno deciso di allertare i soccorsi. Dopo pochi minuti la conclusione a lieto fine: la persona, che era partita per una escursione nella zona del Pian delle Betulle, è rientrata proprio mentre si stava attivando la macchina dei soccorsi.