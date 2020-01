Montagna: resta grave l’escursionista precipitato dal sentiero degli Stradini

L’uomo di 66 anni, residente a Cinisello Balsamo, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata

Resta invariato il quadro clinico dopo una notte trascorsa all’ospedale Manzoni di Lecco

MOGGIO – Restano gravi le condizioni di salute dell’uomo di 66 anni, residente a Cinisello Balsamo, rimasto coinvolto ieri, sabato, in un grave incidente in montagna lungo il Sentiero degli Stradini, un percorso impegnativo, con diversi tratti esposti e attrezzati con catene, che collega i Piani di Artavaggio con i Piani di Bobbio.

Nella caduta, l’uomo ha infatti riportato un politrauma molto importante, tanto che ieri, sabato, subito dopo essere stato soccorso dall’elisoccorso di Como e dagli uomini del Soccorso Alpino, è stato trasportato in ospedale a Lecco e ricoverato nel reparto di rianimazione in coma. Invariate le sue condizioni di salute dopo una notte trascorsa in ospedale tanto che i medici non hanno assolutamente sciolto la prognosi che resta riservata.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo grave incidente avvenuto nel giro di pochi giorni sulle montagne lecchesi.