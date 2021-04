L’intervento in elicottero dei Vigili del Fuoco nella zona di Morterone

Escursionista lecchese in difficoltà, recuperato dai pompieri

MORTERONE – Si è trovato in difficoltà in una zona impervia sopra l’abitato di Morterone e ha deciso di chiedere aiuto: è finita con un volo in elicottero verso valle, la disavventura di un escursionista lecchese, recuperato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di sabato.

I pompieri sono intervenuti con l’elicottero riuscendo a localizzare l’escursionista e a recuperarlo.