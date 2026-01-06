Morterone, resta impigliato in un mezzo agricolo: 67enne elisoccorso

L’episodio è avvenuto oggi, martedì, poco dopo le 12.30 in località Medalunga

Sul posto anche Vigili del Fuoco di Lecco, automedica, ambulanza e Carabinieri

MORTERONE – Ha destato forte preoccupazione l’incidente avvenuto nella tarda mattinata nel territorio comunale di Morterone, in località Medalunga. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 di oggi, martedì, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un uomo rimasto ferito durante alcune attività lavorative.

Da quanto è emerso, il 67enne stava svolgendo dei lavori quando, per cause ancora in fase di accertamento, qualcosa è andato storto ed è rimasto impigliato in un mezzo agricolo. L’uomo è riuscito tuttavia a divincolarsi autonomamente, riportando una ferita alla spalla. Le sue condizioni hanno inizialmente fatto scattare l’uscita in codice rosso, generando molta apprensione.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, oltre all’elisoccorso della Elisoccorso di Bergamo. Dopo le prime valutazioni sanitarie, l’uomo è risultato sempre cosciente durante tutte le fasi dei soccorsi e durante il trasbordo sull’elicottero.

Il 67enne è stato quindi elitrasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti e cure. In località Medalunga hanno operato anche i Vigili del Fuoco di Lecco, sul posto sono giunti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.