Morto 62enne a Esino Lario dopo una caduta nel bosco

Il corpo dell’uomo è stato trovato più a valle rispetto al punto del ritrovamento dello zaino

ESINO LARIO – Un uomo di 62 anni, Marino Parini, residente in zona, ha perso la vita dopo una caduta nei boschi della zona Ortanella, nel territorio di Esino Lario. A lanciare l’allarme sarebbe stata una donna la quale avrebbe notato uno zaino abbandonato e ha deciso di contattare i soccorsi.

L’intervento è scattato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, poco prima di mezzogiorno, quando la centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone supportato da Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, sul posto anche con le rispettive unità cinofile.

L’uomo è stato rinvenuto più a valle rispetto al punto in cui si trovava lo zaino. Per lui purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.

Dai primi accertamenti, l’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di una caduta accidentale risultata purtroppo fatale. Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.