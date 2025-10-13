Nei boschi della Valsassina smantellati due bivacchi degli spacciatori

I controlli si sono concentrati nell’area boschiva di Cremeno lungo la Sp64

Identificate anche 35 persone e sottoposti a verifica 20 veicoli in transito

CREMENO – Proseguono i controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo i controlli dell’Alto Lago effettuati tra Colico, Dervio e Dorio, stavolta il servizio si è concentrato in Valsassina dove, la sera del 6 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Introbio, coadiuvati da una Squadra d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio mettendo a setaccio le aree boschive del Comune di Cremeno nell’ambito di un dispositivo coordinato finalizzato a prevenire e reprimere l’attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni è stata battuta la Sp64 e le aree boschive situate lungo la strada. In particolare i militari hanno individuato e smantellato due bivacchi nell’area boschiva del Comune di Cremeno, utilizzati come punto di appoggio dai pusher, costituiti da tende e ricoveri di fortuna. Conclusa l’attività nei boschi, i Carabinieri hanno effettuato controlli lungo le vie di accesso ai bivacchi, identificando 35 persone e sottoponendo a verifica 20 veicoli in transito.