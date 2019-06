Il feretro arriverà al cimitero di Ballabio Superiore sabato alle ore 16

“Uomo di grande cultura. E’ sempre stato un passo avanti”

BALLABIO – Si svolgeranno oggi, venerdì, a Roma i funerali del ballabiese Enrico Giovanni Tagliaferri, “Chicco” per chi lo conosceva, classe 1955, deceduto per una infezione batterica contratta dopo un lungo ricovero in ospedale a seguito di un investimento stradale. Sabato alle ore 16, la salma verrà portata al cimitero di Ballabio Superiore dove si terrà un ultimo momento di raccoglimento prima della sepoltura.

Era il 13 marzo scorso quando Chicco Tagliaferri è stato investito da una moto in piazza Acilia a Roma, dove viveva con la moglie Paola e le tre figlie, ora all’estero per lavoro e studio: Costanza, Lidia e Claudia.

Un incidente apparso subito grave, con Tagliaferri ricoverato all’ospedale dove è rimasto per oltre due mesi in rianimazione, poi il trasferimento alla Fondazione Santa Lucia per la riabilitazione ma a causa di un’infezione batterica le condizioni di Tagliaferri sono peggiorate fino al decesso avvenuto l’8 giugno.

Figlio di Rinaldo Tagliaferri, figura nota in Valsassina e non solo, scomparso nel gennaio del 2014, Chicco Tagliaferri è cresciuto a Ballabio, con un passato da sciatore vestendo i colori dello Sci Club Lecco, poi maestro di sci ai Piani di Bobbio e una laurea in Filosofia conseguita all’Università Statale di Milano. Tagliaferri vantava anche un’esperienza di amministratore nel comune di Ballabio, prima come assessore alla Cultura negli Anni ’80 con l’allora sindaco Bruno Colombo e più recentemente, alle elezioni del 2005, si era candidato alla carica di sindaco, perdendo le elezioni contro Luca Goretti. Rimase un paio d’anni sui banchi della minoranza per poi dimettersi.

Tante le esperienze lavorative e professionali di Chicco Tagliaferri che lo hanno portato lontano da Ballabio, fino ad approdare nella Capitale ricoprendo il ruolo di manager (nonché co-fondatore) della Share’ngo, l’impresa di car sharing che impiega una flotta di minicar completamente elettriche.

“Siamo addolorati per la scomparsa di nostro fratello Chicco – racconta Luca – Ha sempre dimostrato di essere un passo avanti. Un uomo di grande cultura e un po’ contestatore. Amava il jazz e la letteratura, la sue grandi passioni. Ci mancherà”.

Chicco Tagliaferri lascia la moglie Paola, le tre figlie Costanza, Lidia e Claudia e i fratelli Luca, Marco, Paolo, e Ferdinando.