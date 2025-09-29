Otto persone in difficoltà sul monte Rotondo, intervento del soccorso alpino domenica sera

Il gruppo è rimasto bloccato a circa 2.000 metri di quota e ha chiamato i soccorsi intorno alle 20.30

Sempre ieri i tecnici della stazione Valsassina-Valvarrone hanno soccorso una donna infortunata sul Sentiero del Viandante a Dervio

PREMANA – Intervento nella tarda serata di domenica per il recupero di otto persone, con un cane, in difficoltà nella zona del Monte Rotondo, a circa 2.000 metri di quota. Hanno chiesto aiuto perché non riuscivano a proseguire. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Le squadre del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono salite a piedi e hanno individuato il gruppo molto al di sopra dell’Alpe Capreccolo. I tecnici, dieci quelli impegnati nelle operazioni, li hanno raggiunti e riaccompagnati a valle. L’allarme era arrivato intorno alle ore 20.30, il gruppo è stato individuato alle ore 22.30; l’intervento si è concluso all’1.00 con il rientro delle squadre.

Sempre nella giornata di ieri, intorno alle ore 11, i tecnici erano stati impegnati per il soccorso di una donna di 53 anni infortunata, nella zona del Sentiero del Viandante, comune di Dervio. Sei i tecnici della Stazione intervenuti, che hanno trasportato la donna con la barella portantina fino all’ambulanza.