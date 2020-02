Pasturo. Caduta in località Cornisella, ciclista soccorso con l’elicottero

Cade in bici sui monti sopra Pasturo

Elisoccorso in Cornisella, trauma a un braccio per un ciclista

PASTURO – Mancavano pochi minuti alle 17 di oggi, domenica 23 febbraio, quando l’elicottero si è alzato in volo da Sondrio per soccorrere un ciclista rimasto vittima di una caduta in località Cornisella, sui monti sopra Pasturo.

I soccorsi si sono portati sul luogo dell’incidente in codice rosso (molto critico), ma fortunatamente le condizioni del ciclista si sono rivelate meno gravi di quanto pensato in un primo momento. L’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Gravedona (Como) con un trauma a un braccio.