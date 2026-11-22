Nel pomeriggio di sabato, l’intervento dei Vigili del Fuoco nella zona della chiesetta di San Calimero

L’animale e il suo padrone sono stati elitrasportati a valle dove sono stati assistiti dai Vigili del Fuoco del nucleo SAF

PASTURO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 22 novembre, sulla Grigna Settentrionale (Grignone), per soccorrere un cane precipitato in una zona particolarmente impervia, non lontano dalla chiesetta di San Calimero sopra Pasturo.

Dal Comando provinciale di Lecco è partita una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), specializzata negli interventi in ambienti montani e di difficile accesso.

Considerata la conformazione rocciosa e scoscesa dell’area in cui l’animale era scivolato, per velocizzare le operazioni e garantire la massima sicurezza si è reso necessario il supporto aereo. Sul posto è quindi giunto l’elicottero Drago del Reparto Volo di Malpensa.

L’equipaggio dell’elisoccorso ha raggiunto il punto critico, riuscendo a imbragare e recuperare sia il cane che il suo proprietario, che non riuscivano più a proseguire. Entrambi sono stati trasportati con l’elicottero fino a una zona sicura più a valle, dove ad attenderli c’erano gli specialisti SAF di Lecco pronti a prestare la prima assistenza.