Pasturo. Fungiatt si perde in una zona impervia, salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo ha perso l’orientamento nei boschi sopra Pasturo
I Vigili del Fuoco l’hanno recuperato e riportato in zona sicura in buone condizioni di salute
PASTURO – Proprio nella giornata di ieri, sabato, un cercatore di funghi 58 anni è morto sul Cornizzolo, oggi i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo un altro fungiatt in difficoltà sui monti sopra Pasturo.
L’uomo, nel primo pomeriggio di oggi, ha chiamato i soccorsi dopo aver perso l’orientamento in una zona impervia. L’operazione di soccorso ha visto l’impiego coordinato degli specialisti della squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa con elicottero Drago. L’intervento è durato circa tre ore. Grazie alla prontezza e alla sinergia delle squadre sul campo, l’uomo è stato individuato, raggiunto e riportato in una zona sicura in buone condizioni di salute.
I Vigili del Fuoco raccomandano a tutti i frequentatori dei boschi e agli appassionati di funghi la massima prudenza, l’utilizzo di un abbigliamento adeguato e di strumenti di localizzazione o comunicazione efficaci prima di intraprendere escursioni.
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