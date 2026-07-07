Pasturo, il Comune mette in guardia delle truffe da parte di falsi operatori Silea

L’avviso diramato dall’amministrazione comunale
Dopo i ripetuti casi segnalati in tutta la Provincia, anche il Comune di Pasturo mette in guardia dai truffatori
PASTURO – “Nessun operatore Silea o soggetto incaricato da Silea è autorizzato ad entrare nelle abitazioni per verificare sacchi, contenitori o modalità di conferimento dei rifiuti”.
Anche il Comune di Pasturo mette in guardia dai falsi operatori Silea, invitando la cittadinanza a diffidare da chiunque si presenti con richieste di entrare negli appartamenti per verificare la conformità di sacchi e contenitori dei rifiuti.
Nel caso ciò avvenga, l’invito è quello di non consentire l’accesso all’abitazione e contattare immediatamente le Forze dell’Ordine per segnalare l’accaduto.
Per informazioni e delucidazioni è inoltre attivo il numero verde Silea 800 004 590.
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