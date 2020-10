Pasturo. In difficoltà sul sentiero di ritorno dal Pialeral, recuperati due escursionisti

L’intervento poco dopo le 13 per una donna di 70 anni e un uomo di 80 bloccati in località Cornisella

PASTURO – Una squadra del Soccorso Alpino di Barzio è intervenuta oggi pomeriggio, giovedì, sopra Pasturo per aiutare due escursionisti rispettivamente di 70 e 80 anni in difficoltà sul sentiero di ritorno dal Pialeral.

I due, uomo e donna, di Paderno Dugnano, erano partiti ben attrezzati questa mattina da Balisio per andare in Pialeral, pensando di fermarsi al rifugio per un breve riposo prima di tornare a valle. Una volta arrivati a destinazione però hanno trovato il rifugio chiuso.

Lungo il sentiero di ritorno l’uomo, 80 anni, avrebbe accusato stanchezza e crampi e, non riuscendo più a proseguire, i due si sono fermati alla chiesetta degli Alpini di Cornisella dove hanno chiamato i soccorsi.

Gli uomini del Soccorso Alpino li hanno raggiunti e riportati a valle, illesi.