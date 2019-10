Pasturo. Mucca e vitello a spasso tra le auto sulla strada per Barzio

Sorpresa per gli automobilisti lungo la strada tra Pasturo e Barzio

Mucca e vitellino vagano soli sulla carreggiata stradale

PASTURO – “Attenzione animali vaganti” è uno dei cartelli che facilmente si può incontrare lungo le strade della Valsassina, e in questo caso la mucca (non per nulla simbolo utilizzato nella segnaletica) accompagnata dal suo vitellino, vagava sì sulla strada tra Pasturo e Barzio senza nessun controllo da parte del pastore.

E’ probabile che i due animali, avvistati nel tardo pomeriggio di domenica dagli automobilisti in transito, si siano allontanati autonomamente dalla zona del pascolo o di allevamento, ritrovandosi tra le auto che hanno dovuto schivarle anche con una certa sorpresa.