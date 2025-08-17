Pasturo piange Edoardo Castiglioni, storico agente di Polizia Locale

Aveva 64 anni, da tempo lottava contro la malattia

I funerali domani, lunedì 18 agosto

PASTURO – È scomparso all’età di 64 anni Edoardo Castiglioni, storico agente della Polizia Locale del Comune di Pasturo. Da tempo lottava contro la malattia.

Figura conosciuta e stimata in tutta la comunità, Castiglioni ha vissuto in prima persona momenti importanti della storia locale, tra cui la nascita del comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Centro Valsassina. La sua dedizione al lavoro e il suo impegno per la collettività resteranno un ricordo vivo in chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Lascia nel dolore la moglie Angela, la figlia Federica con Giovanni e il nipote Mirko. I funerali si terranno domani, lunedì, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Pasturo.