Pasturo. Soccorritori al lavoro in Grigna, morto un uomo di 72 anni

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(foto archivio)

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, domenica 11 ottobre

Subito attivati elisoccorso e soccorso alpino, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

PASTURO – Tragedia sui monti sopra Pasturo dove un uomo di 72 anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 11 ottobre. L’allarme è scattato poco prima delle 9.30, sembrerebbe nella zona dell’Alpe Cova.

Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi: allertati i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina e l’elisoccorso da Como. Per l’uomo, che probabilmente avrebbe accusato un malore, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una persona residente in zona.

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