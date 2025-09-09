Paura a Cortenova per un incidente tra tre auto sulla Provinciale

In posto ambulanze e Vigili del Fuoco

Soccorse due persone, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni

CORTENOVA – Incidente stradale poco prima delle ore 14 a Cortenova, in Valsassina, lungo la Sp62, all’altezza del rettilineo che porta al paese di Taceno.

Coinvolte tre auto di cui una si è ribaltata nell’impatto e un’altra è finita nel prato a lato della strada. Due i feriti, un 25enne e un 47enne, fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze. In posto due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco.