Paura a Cremeno, auto si ribalta lungo la SP62

L’incidente alle 15.10 di oggi poco dopo la rotonda dei Piani di Balisio in direzione Pasturo

Ferita una giovane di 23 anni portata all’ospedale in codice giallo

CREMENO – Paura nel pomeriggio a Cremeno, lungo la Strada Provinciale 62. poco dopo la rotonda dei Piani di Balisio. Intorno alle 15.10 un’auto diretta verso Pasturo si è ribaltata dopo aver perso aderenza e sbandato, terminando la corsa sulla corsia opposta.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo – condotto da una giovane di 23 anni – ha prima urtato il prato che costeggia la carreggiata e poi si è ribaltato al centro della carreggiata opposta. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Fortunatamente in quel momento, dalla direzione opposta, non stava transitando alcun altro veicolo. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

La giovane, sarebbe l’unica coinvolta, ed è stata assistita dai sanitari sul posto prima di essere portata all’ospedale in codice giallo. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza della strada, oltre alla rimozione del mezzo incidentato da parte del carroattrezzi, hanno causato rallentamenti alla circolazione.