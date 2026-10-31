Paura sulla SP65: motociclista di 26 anni finisce in una scarpata, elisoccorso

L’incidente poco prima delle 15.30 di oggi. Mobilitati ambulanza, automedica, elisoccorso e Soccorso Alpino per il recupero

Inizialmente si è temuto che l’incidente avesse conseguenze particolarmente gravi. Le prime valutazioni sanitarie hanno invece classificato le condizioni del 26enne in codice giallo

ESINO LARIO – Un motociclista di 26 anni è rimasto ferito in un incidente lungo la SP65, dopo il Passo Agueglio, in direzione di Esino Lario. Il giovane, dopo aver perso il controllo della propria moto per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finito in una scarpata a margine della carreggiata.

L’incidente è avvenuto oggi, sabato, poco prima delle 15.30. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: inizialmente si è temuto che le conseguenze della caduta potessero essere particolarmente gravi. Fortunatamente, le condizioni del motociclista si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Il personale sanitario ha assegnato un codice giallo, indicativo di una media criticità.

La macchina dei soccorsi si è attivata con l’invio di un’ambulanza del Soccorso Bellanese, dell’elisoccorso di Milano e dell’automedica. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino, necessario per raggiungere il giovane, precipitato nella scarpata.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.