Piani di Bobbio, nel pomeriggio doppio intervento dei soccorsi

31enne trasportato in elisoccorso e ritrovata una donna persa nel bosco

BARZIO – Pomeriggio impegnativo quello di oggi, domenica, per i soccorritori in Valsassina. Due gli interventi effettuati ai Piani di Bobbio: il primo per un 31enne che ha riportato una frattura alla gamba, soccorso sulle piste e trasportato in codice giallo dall’elisoccorso all’ospedale di Lecco.

Allertati invece Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino intorno alle 17 per una donna persa nel bosco, sempre in località Piani di Bobbio, riportata sana e salva a valle.