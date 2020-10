Piani di Bobbio. Sfinito sulla ferrata allo Zucco Pesciola, elisoccorso escursionista

L’intervento è stato richiesto poco prima delle 14 di oggi, sabato

PIANI DI BOBBIO – Intervento dell’elisoccorso Bergamo nel pomeriggio di oggi, sabato, ai Piani di Bobbio a seguito di una richiesta di intervento.

A chiedere aiuto è stato un escursionista impegnato lungo la ferrata allo Zucco Pesciola. Stando a quanto appreso, l’escursionista, già a buon punto lungo la via ferrata, avrebbe esaurito forze ed energie. Quindi sfinito e non più in grado di procedere e men che meno di ridiscendere non gli è rimasto altro che chiamare i soccorsi.

Sul posto è quindi giunto l’elisoccorso di Bergamo che ha recuperato l’escursionista illeso ma sfinito.

Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina pronti ad entrare in azione qualora fosse stato necessario un supporto via terra.