Piani di Bobbio, tre infortuni sugli impianti da sci, soccorsi in azione

Sabato di lavoro per i soccorsi ai Piani di Bobbio

Tre infortuni, coinvolti due bimbi di 10 anni e un ragazzo di 14 anni, elisoccorso

BARZIO – Sabato di infortuni ai Piani di Bobbio con i soccorsi impegnati per ben tre volte sugli impianti da sci.

Il primo incidente si è verificato poco dopo le 12.30: la squadra di Barzio del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere un bimbo di 10 anni, trasportato poi in ospedale in codice verde.

Più serio l’infortunio avvenuto poco dopo, alle 13, sempre sulle piste da sci e che ha visto coinvolto un 14enne che avrebbe riportato un trauma cranico in seguito a una caduta. Il ragazzo è stato elisoccoso all’Ospedale di lecco in codice giallo.

Nel pomeriggio, dopo le 15, un altro intervento si è reso necessario per una bimba di 10 anni, soccorsa in codice verde.