Portrait of a skyrunner, la passione di Davide Invernizzi in un video della ZacUp

Un bellissimo ritratto di Davide Invernizzi

PASTURO – “Abbiamo appena appreso la notizia della morte di Davide Invernizzi. Con lui passammo ore splendide a filmarlo e a farci raccontare la sua passione. Un ragazzo solare e fantastico”.

Così lo ricordano Fabio Palma e il figlio Yuri, regista e videomaker, che incrociarono il cammino di Davide qualche anno fa, in occasione della realizzazione di un video sulla ZacUp. L’obiettivo era quello di realizzare un documento che parlasse della passione per lo skyrunning e Alberto Zaccagni, presidente del Team Pasturo, gli presentò Davide.

“Era l’entusiasmo fatto persona. E che atleta. Per le riprese siamo stati con lui tre giorni e li ricordiamo come fosse oggi. Era genuino e amava il suo territorio in maniera viscerale”.