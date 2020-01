Precipita in un canale vicino al rifugio Buzzoni, due incrodati in Grignone

Due interventi in contemporanea intorno alle 13.30

53enne precipita in un canale nei pressi del rifugio Buzzoni

VALSASSINA – Giornata di super lavoro per gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e per l’elisoccorso. Si era da poco concluso il recupero dell’escursionista di 44 anni precipitato nella zona del Passo del Giuff in Resegone, quando l’allarme è scattato nuovamente per due interventi, praticamente in contemporanea, sulle montagne della Valsassina.

Intorno alle 13.30 l’allerta è arrivato da Barzio per un escursionista di 53 anni precipitato in un canalone mentre dai Piani di Bobbio era diretto verso il rifugio Buzzoni. L’uomo è scivolato per alcune decine di metri, fortunatamente quando i soccorsi l’hanno raggiunto era cosciente, quindi è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

Negli stessi minuti un secondo elicottero si è alzato in volo da Como per prestare soccorso a due escursionisti incrodati sul Grignone. Anche in questo caso sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino. Intorno alle 12, poi, sempre l’elicottero da Como è stato impegnato in un soccorso sulle piste da sci dei Piani di Bobbio, una ragazza di 34 anni a seguito di una caduta è stata trasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).