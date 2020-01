Precipita sulla Parete Fasana in Grignone, muore alpinista

L’incidente poco dopo le 8.30 di lunedì mattina in Grignone

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla Parete Fasana

PRIMALUNA – Grave incidente in montagna poco dopo le 8.30 di lunedì 6 gennaio sul Pizzo della Pieve, in Grignone (Grigna Settentrionale): un alpinista, M.C. le iniziali, è morto dopo essere precipitato sulla parete Fasana. L’incidente sarebbe accaduto all’attacco della via degli Inglesi.

Sul posto subito dopo l’allarme è stato inviato l’elisoccorso di Como che dopo un sorvolo ha individuato il corpo, purtroppo senza vita, dell’alpinista.

Una decina i volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana che hanno preso parte al recupero della salma, trasportata poi in elicottero all’Ospedale Manzoni di Lecco.