Allertato, insieme all’elisoccorso, anche il soccorso alpino

L’allarme è scattato intorno alle 11 di oggi, domenica 11 luglio

PREMANA – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 luglio, in località Alpe Rasga per una donna di 88 anni colta da malore, vicino alla zona delle baite. Allertato, insieme all’elisoccorso alzato in volo dall’ospedale Sant’Anna di Como, anche il soccorso alpino. La donna è stata poi trasportata con l’eliambulanza in codice verde all’ospedale di Gravedona.