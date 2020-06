Premana, brutta caduta dalla moto: soccorso un giovane biker

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Premana

Un 20enne ferito dopo essere caduto dalla moto

PREMANA – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo il giovane, 20 anni, soccorso nel tardo pomeriggio di giovedì a Premana.

L’incidente è accaduto in via Risorgimento. Il ragazzo è stato soccorso prima da alcuni volontari che transitavano in auto che hanno allertato il 112. Mobilitato anche l’elisoccorso decollato dal Sondrio.

Il ragazzo avrebbe subito alcuni traumi ma non ha perso conoscenza.