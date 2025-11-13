Premana. Brutta caduta in bici: una persona in gravi condizioni

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como

L’incidente in via Roma poco prima delle 8 di oggi, giovedì

PREMANA – Allarme a Premana poco prima delle ore 8 di oggi, giovedì 13 novembre, quando un uomo di 56 anni sarebbe caduto mentre percorreva in bici via Roma, la strada principale del paese.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine ma, da quanto appreso, l’uomo prima avrebbe sbandato e poi sarebbe caduto andando a sbattere contro alcuni vasi di fiori a lato della strada.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Como che ha calato i sanitari con il verricello. Allertata anche una ambulanza del Soccorso Bellanese. La persona, come detto, sarebbe in gravi condizioni ed è stata soccorsa in codice rosso (molto critico).

Maggiori informazioni appena possibile