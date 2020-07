Premana, cade in bici sul sentiero: 43enne elisoccorso

Brutta caduta in bici per un 43enne sul sentiero Sasso Dirotto a Premana

Soccorso dal personale sanitario con l’elicottero del 118

PREMANA – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo, il 43enne soccorso nel pomeriggio di sabato lungo un sentiero nel territorio comunale di Premana.

Una brutta caduta in bici sarebbe la causa dell’infortunio, avvenuto lungo il sentiero del Sasso Dirotto. L’uomo è stato soccorso dal personale giunto con l’elicottero del 118 con il quale il 43enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo.