Premana. Caduta nella zona dell’Alpe Casarsa, soccorso un 55enne

Sul posto l’elisoccorso di Milano

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gravedona

PREMANA – Intervento dell’elisoccorso a Premana, nell’alpeggio di Casarsa, in Valvarrone, per un 55enne che si è procurato alcuni traumi in seguito a una caduta. L’allarme è scattato poco dopo le 12 di oggi, venerdì 28 ottobre. Sul posto è giunto l’elisoccorso di Milano che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico) con un trauma gli arti superiori e una ferita al capo. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.