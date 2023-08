Premana. E’ un villaggiante la vittima del tragico incidente

L’uomo, classe 1943, era proprietario di una baita in località Gebio

PREMANA – E’ un villeggiante, classe 1943, residente nel milanese, la vittima del tragico incidente che si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la strada agrosilvopastorale che dalla zona industriale di Giabbio, nel comune di Premana, porta nella valle dei Forni.

L’uomo, proprietario di una baita in località Gebio, piccola frazioncina posta lungo l’agrosilvopastorale, probabilmente a causa di una manovra sbagliata è finito per precipitare con il mezzo fuoristrada in un dirupo, verso il torrente Varrone.

Dopo la richiesta di intervento, sul posto sono giunti i soccorsi: l’elisoccorso di Sondrio, i volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina – Valvarrone e i Vigili del Fuoco. Presenti presso la zona industriale, in località Giabbio, anche ambulanza e automedica.

Purtroppo però per l’uomo, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, all’arrivo dello staff tecnico-sanitaro, non c’era già più nulla da fare.