PREMANA – Incidente all’alpe Vegessa a Premana. E’ successo intorno alle 19, quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa di Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza. In base a quanto è stato possibile apprendere finora si tratta di un uomo di 35 anni caduto dalla moto. Per soccorrerlo, da Milano, si è alzato in volo l’elisoccorso. Allertato anche il soccorso alpino.