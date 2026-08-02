Premana, i temporali frenano l’incendio ma il sottosuolo continua a preoccupare

Il maltempo ha ridotto sensibilmente il fronte dell’incendio, ma Vigili del Fuoco ed elicottero restano operativi per monitorare l’area

“Sembra spento, ma lo sembrava anche due lunedì fa”, avverte il sindaco Elide Codega. I temporali hanno attenuato il rogo, ma il monitoraggio prosegue

PREMANA – Il temporale che nella serata di ieri (sabato) ha interessato l’Alta Valsassina e quello di questa mattina (domenica) hanno ridotto in modo significativo l’intensità dell’incendio boschivo che da settimane interessa il territorio di Premana. La situazione appare in miglioramento, ma il fronte resta sotto stretta osservazione perché il rogo, sviluppatosi nel sottosuolo, potrebbe riattivarsi.

A fare il punto è il sindaco di Premana, Elide Codega, che invita alla prudenza: “Già con il temporale di ieri sera l’incendio si è attenuato tanto. Ieri sera si vedeva soltanto un filo di fumo che saliva molto in alto rispetto all’alpe Caprecolo”.

Nonostante il netto miglioramento, anche questa mattina è stato mantenuto il dispositivo di intervento. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il nuovo Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), subentrato al collega che ha seguito l’emergenza fin dall’inizio, e l’elicottero antincendio, che ha effettuato alcuni lanci d’acqua prima che un nuovo temporale, intorno alle 9, imponesse la sospensione delle operazioni.

“Sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco, è arrivato il DOS che sostituisce il collega che ormai da tre settimane presidia questo incendio. È arrivato anche l’elicottero, ha fatto qualche lancio, poi è arrivato il temporale e hanno sospeso le operazioni”, spiega il primo cittadino.

In tarda mattinata il sindaco ha raggiunto la zona di Piazzola per un sopralluogo. “Verso le 10 non c’erano fumaiole visibili, però mi hanno detto che avrebbero tenuto l’elicottero sul posto per tutta la giornata per capire se, con il ritorno del sole, potesse svilupparsi nuovamente qualcosa”.

La cautela, però, resta d’obbligo. Codega ricorda infatti quanto accaduto solo due settimane fa, quando il rogo sembrava ormai domato prima di riprendere vigore.

“Sembra spento, ma lo sembrava anche due lunedì fa, tanto che avevano smontato anche le vasche. Poi invece ha ripreso alla grande. Essendo un incendio nel sottosuolo non sappiamo quanto sia reale dire che è spento”, osserva.

L’incendio continua infatti a rappresentare una sfida particolarmente complessa proprio perché interessa gli strati profondi del terreno. Per questo, secondo il sindaco, i temporali estivi non sono sufficienti a garantire lo spegnimento definitivo.

“Ci vorrebbero non questo tipo di piogge, ma precipitazioni persistenti per quattro o cinque giorni, capaci di penetrare nel sottosuolo. Vediamo gli sviluppi”, conclude Codega.

Nei giorni scorsi il dispositivo di spegnimento era stato ulteriormente rafforzato con l’impiego dell’elicottero Erickson S-64 Air Crane dei Vigili del Fuoco, dei Canadair, della squadra SAPR per il monitoraggio con droni e della squadra nautica impegnata a garantire la sicurezza durante le manovre di rifornimento d’acqua dei velivoli sul lago. Anche oggi, nonostante il miglioramento delle condizioni, il presidio è stato mantenuto per monitorare l’evoluzione di un incendio che continua a richiedere la massima attenzione.