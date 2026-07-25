Premana, incendio in Val Fraina: chiusi sentieri e strade. Cambia il percorso del Giir di Mont

Il Comune di Premana vieta l’accesso ad alcune strade agro-silvo-pastorali per consentire le verifiche di sicurezza dopo il rogo

Limitazioni anche domenica durante la gara

PREMANA – Dopo la ripresa dell’incendio boschivo in Val Fraina, arrivano le prime ordinanze per mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo e consentire lo svolgimento del Giir di Mont, il cui percorso è stato modificato proprio a causa dell’emergenza, con il tracciato della 32 km che non passerà per la Bocchetta di Larecc e per tutta la Val Fraina fino all’Alpe Rasga (sui canali dell’organizzazione saranno diffuse nelle prossime ore informazioni più precise in merito, anche in relazione al percorso di 18 km).

Il Comune di Premana ha disposto la chiusura temporanea di alcune strade agro-silvo-pastorali, invitando cittadini ed escursionisti a non accedere alle zone interessate e a rispettare le disposizioni emanate.

Il provvedimento riguarda innanzitutto la strada agro-silvo-pastorale della Val Fraina, dove è stato istituito il divieto di transito sia veicolare che pedonale dall’Alpeggio Rasga e lungo l’intero tratto successivo. La chiusura resterà in vigore per 72 ore dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Un secondo provvedimento interessa invece la strada agro-silvo-pastorale della Valle dei Forni, dove sarà in vigore il divieto di transito veicolare dalla località Gebio e a seguire nella giornata di domenica 26 luglio, dalle 8 alle 12.

Le limitazioni sono state adottate per consentire le necessarie verifiche di sicurezza nelle aree percorse dall’incendio e in considerazione del rischio di caduta di alberi, rami e pietrame, oltre alla possibile instabilità del terreno causata dal rogo.

Le chiusure sono inoltre strettamente collegate al cambio del percorso del Giir di Mont, già annunciato dal Comitato Organizzatore per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Dai divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, le Forze di Polizia, il personale incaricato delle verifiche e della messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, gli enti impegnati nelle operazioni e gli altri soggetti espressamente autorizzati.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica e le prescrizioni contenute nell’ordinanza, evitando di accedere alle aree interessate fino a nuova comunicazione, così da non ostacolare le operazioni di monitoraggio e di messa in sicurezza del territorio.