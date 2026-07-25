Premana. L’incendio provoca una frana: 18 persone isolate, in corso l’evacuazione con l’elicottero

Il cedimento del terreno ha ostruito la strada di accesso in località Fraina

In azione l’Elinucleo per recuperare 15 villeggianti e 3 soccorritori rimasti bloccati

PREMANA – Si complica ulteriormente l’emergenza legata all’incendio di vegetazione che da giorni interessa il versante della Val Fraina. Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, il rogo ha provocato una frana che ha ostruito la strada di accesso alla località, isolando le persone presenti nell’area.

A comunicarlo è la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che ha confermato come siano tuttora in corso le operazioni di soccorso coordinate dal Comando provinciale di Lecco.

Per consentire l’evacuazione in condizioni di sicurezza è stato fatto intervenire l’Elinucleo dei Vigili del Fuoco, impegnato nel recupero delle persone rimaste bloccate a causa dell’interruzione della viabilità.

Secondo le informazioni diffuse dai Vigili del Fuoco, si tratta di 15 villeggianti e 3 soccorritori, impossibilitati a lasciare la zona dopo che il materiale franato ha completamente ostruito la strada di accesso alla località Fraina.

L’evacuazione è in corso attraverso il ponte aereo garantito dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, che sta trasferendo progressivamente le persone isolate in un’area sicura.

L’episodio rappresenta un ulteriore aggravamento dell’emergenza che sta interessando Premana e che, già nella mattinata di oggi, aveva portato alla modifica del percorso del Giir di Mont, confermato per domani con un tracciato alternativo proprio per evitare le aree interessate dall’incendio e garantire la sicurezza di atleti, volontari e spettatori.

Le operazioni di evacuazione proseguono e al momento non vengono segnalati feriti.