Premana. L’incendio sopra l’alpe Caprecolo non è ancora domato: “Monitoraggio costante”

Il rogo è scoppiato domenica sera a causa di un fulmine

Sospeso l’intervento aereo dell’elicottero durante il giorno

PREMANA – Proseguono le operazioni di monitoraggio dell’incendio che interessa la zona dell’Alpe Caprecolo, nel territorio di Premana. Il rogo, pur essendo sotto controllo, non è ancora stato completamente spento e continua ad avanzare lentamente lungo un pendio particolarmente impervio.

A fare il punto della situazione è la sindaca Elide Codega, che spiega come le difficoltà maggiori siano legate alla conformazione del terreno. “L’incendio, causato dalla cadute di un fulmine, è sotto controllo, ma brucia ancora. Il pendio è molto ripido e l’elicottero fatica a riversare l’acqua con precisione sui focolai”.

Le alte temperature e il forte irraggiamento solare rendono ancora più complesse le operazioni di spegnimento. Per questo motivo, durante le ore più calde della giornata è stata decisa la sospensione degli interventi aerei, mantenendo però un monitoraggio costante dell’area.

Secondo quanto riferito dalla prima cittadina, il fuoco continua a interessare la vegetazione secca presente tra le rocce: “Se dovesse però intaccare la vegetazione boschiva sarebbe un bel problema”. Per la giornata di oggi non è previsto l’impiego dell’elicottero dell’antincendio boschivo, salvo che nel tardo pomeriggio, qualora il monitoraggio dovesse evidenziare la presenza di nuovi focolai o colonne di fumo.

L’area interessata dall’incendio è infatti assolutamente inaccessibile per le squadre a terra, rendendo impossibile intervenire manualmente per completare lo spegnimento. Le operazioni proseguiranno quindi con un costante controllo dell’evoluzione del rogo, pronte a intervenire qualora la situazione dovesse cambiare.