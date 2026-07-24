Premana, ripreso l’incendio boschivo sopra l’Alpe Caprecolo

Dal bosco spunta una nuova colonna di fumo: il focolaio, mai del tutto spento, ha ripreso vita

Antincendio boschivo pronto ad intervenire

PREMANA – Il bosco in zona Alpe Caprecolo torna a bruciare. L’allarme è scattato questa mattina, venerdì, durante il monitoraggio del focolaio dell’incendio, scoppiato lo scorso 13 luglio a causa di un fulmine.

Trovandosi in una zona particolarmente impervia l’Antincendio Boschivo non ha potuto intervenire con le squadre di terra. Per giorni in volo si è alzato l’elicottero che ha consentito il contenimento delle fiamme, evitandone la propagazione, ma viste le pendenze non è stato possibile mirare con precisione ai focolai. Ad ostacolare le operazioni di spegnimento anche le temperature particolarmente calde di questi giorni.

“L’incendio è sempre stato sotto controllo e monitoraggio ma mai completamente spento – ha spiegato il sindaco di Premana Elide Codega – da questa mattina però un colonna di fumo è tornata a levarsi in cielo, segno che il focolaio ha ripreso vita. L’Antincendio Boschivo si sta organizzando per intervenire”.

Domani e dopo a Premana si correrà il Giir di Mont, ma il sindaco ha precisato che non è prevista nessuna modifica al percorso di gara per via dell’incendio.