Premana, ritrovato morto il cercatore di funghi. Era un finanziere

Ritrovato privo di vita l’uomo disperso in Valle dei Forni a Premana

Milanese di 56 anni, era un vicebrigadiere della Guardia di Finanza

PREMANA – Purtroppo si sono concluse con un drammatico rinvenimento le ricerche iniziate nel primo pomeriggio di oggi a Premana: i soccorritori hanno ritrovato il corpo privo di vita dell’uomo, 56enne residente nel milanese, disperso dopo un’escursione in cerca di funghi.



La vittima è un militare della Guardia di Finanza, il vice brigadiere Giancarlo Casella, che si trovava in Valsassina insieme alla moglie per trascorrere una giornata di congedo dal servizio.

A lanciare l’allarme era stata proprio la moglie, non vedendolo rincasare per pranzo. Mobilitati per le ricerche gli uomini del soccorso alpino e il personale dei Vigili del Fuoco che hanno battuto la zona della Valle dei Forni, dove il fungiatt si era diretto in mattinata.

Il suo corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio in una scarpata. La salma è stata recuperata dai soccorritori e riportata a valle.