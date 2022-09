Incidente nella mattinata di oggi, sabato, a Premana

Sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’elisoccorso da Como

PREMANA – Paura a Premana nella mattinata di oggi, sabato 17 settembre, per un incidente avvenuto in paese. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 per uno scontro tra un’auto e una moto nel tratto iniziale di via Risorgimento, la strada che da via Roma percorre tutto il perimetro del paese. Sembrerebbe che la moto, con in sella un 43enne, stesse viaggiando in discesa quando si sarebbe scontrata con un’auto.

Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Premana, è arrivato anche l’elisoccorso da Como e che ha verricellato l’equipe medica. Fortunatamente il motociclista non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato comunque soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato all’ospedale di Lecco con un traumi alla testa, alla spalla e a una gamba. Spetterà ai Carabinieri effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.