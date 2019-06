Premana, strada di accesso a Giabbio riaperta a senso alternato

Dopo il sopralluogo dei tecnici riaperta la strada di Giabbio

L’assessore: “Spaccatura presente ma nessun rischio di crollo imminente”

PREMANA – E’ stata riaperta a senso unico alternato la strada di accesso alla zona industriale di Giabbio, chiusa nel primo pomeriggio di ieri, venerdì, a causa di un pericolo frana.

La chiusura era stata predisposta dall’amministrazione comunale in seguito alla segnalazione della presenza di una spaccatura a rischio crollo in un pezzo di terreno in un’abitazione posta al di sopra di una valletta sovrastante a sua volta la strada.

“La segnalazione – ha spiegato l’assessore Ferdinando Berera – è arrivata da alcuni privati e a scopo precauzionale abbiamo preferito chiudere temporaneamente la strada. Sul posto in sopralluogo si sono recati i Vigili del Fuoco e i geologi che, dopo aver fatto i rilievi e le valutazioni del caso, hanno stabilito che non c’è rischio di crollo imminente. Pertanto abbiamo stabilito di riaprire la strada a senso unico alternato. Certamente la zona andrà messa in sicurezza” ha concluso.