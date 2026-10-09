Primaluna, auto in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con mezzi specializzati per raggiungere l’autovettura in fiamme e mettere in sicurezza l’area
PRIMALUNA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, venerdì, a Primaluna, per l’incendio di un’autovettura. Sul posto sono arrivate le squadre provenienti da Lecco e dal Distaccamento di Bellano, impegnate nelle operazioni di spegnimento.
L’intervento si è svolto in un’area particolarmente difficile da raggiungere, non accessibile ai tradizionali mezzi pesanti. Per questo motivo, i soccorritori hanno utilizzato automezzi fuoristrada specializzati, necessari per arrivare fino al luogo dell’incendio.
La tempestività delle squadre ha permesso di domare rapidamente le fiamme e di mettere in sicurezza la zona, evitando che il rogo si propagasse all’ambiente circostante.
Non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio, nessuna persona sarebbe coinvolta.
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